Piaggio, allenza con Bp per mobilità elettrica su due ruote

Bp e Piaggio hanno siglato un protocollo d'intesa per lo sviluppo e l'implementazione di un'ampia gamma di servizi a supporto della crescente diffusione di veicoli elettrici a due e tre ruote in Europa e Asia.

Unendo le competenze del Gruppo Piaggio nell'ampia produzione di veicoli elettrici e nella gestione delle relative infrastrutture, con l'esperienza e la capillare copertura internazionale di Bp, le due aziende intendono sostenere la crescente diffusione dei veicoli elettrici a due e tre ruote, contribuendo così alla riduzione del traffico e dell'inquinamento nelle aree urbane.

Il protocollo d'intesa firmato dal Gruppo Piaggio, Bp e dalla sua affiliata indiana Jio-bp, prevede di passare alla definizione contrattuale e alla firma degli accordi una volta definite le opportunità di collaborazione per offrire stazioni di ricarica e di batterie intercambiabili, oltre a servizi onnicomprensivi come "Battery as a Service" (BaaS), che include leasing, gestione e riciclo delle batterie, e "Vehicle as a Service" (VaaS), che include leasing, riparazione, manutenzione e gestione energetica intelligente dei veicoli.

"L'ampio mercato dei veicoli a due e tre ruote, in rapida espansione, apre le porte al passaggio alla mobilità elettrica e ne intravediamo un grande potenziale di crescita costante sia in Asia sia in Europa", afferma Richard Bartlett, senior vice president Future Mobility and Solutions di Bp.

"La collaborazione con bp ci aiuterà a realizzare la nostra idea e offerta per rivoluzionare la mobilità", sostiene Michele Colaninno, Chief of Strategy and Product del Gruppo Piaggio.

