Petrolio: prezzi in rialzo, Brent oltre gli 86 dollari

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Prezzi del petrolio in rialzo sui mercati dopo che anche l'Arabia Saudita, come altri membri dell'Opec+, ha espresso cautela sull'aumento della produzione rilevando come la crescita della domanda sia ancora influenzata dalla pandemia. Il greggio rti del Texas sale così dello 0,9% a 84,5 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord supera la soglia degli 86 dollari a 86,2 (+0,83%). (ANSA).