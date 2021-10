Mps scambia in Borsa sotto quota 1 euro, subito sospesa

All'indomani dello stop al negoziato tra Unicredit e Tesoro, il titolo di Mps riesce ad entrare brevemente in contrattazione, scambiando a 0,99 euro ad azione, a fronte della chiusura di 1,072 di venerdì, prima di essere nuovamente sospesa a Piazza Affari.

Il titolo segna ora un calo teorico dell'8,58% mentre Unicredit, in scia alla fallita acquisizione, cede il 2,2% a 11,27 euro.

Poi, dopo gli scossoni dell'avvio di seduta, gli investitori provano a prendere le misure all'annuncio della fine delle trattative tra Unicredit e il Mef per la cessione di Mps. Il titolo della banca senese, che resta volatile e mostra ampie oscillazioni, cede il 4,8% a 1,02 euro, dopo essere risalito fino a -3,9%, mentre quello di Unicredit cede l'1,3% a 11,38 euro.



La Borsa di Milano (+0,3%) prosegue in rialzo, dopo un avvio poco mosso e in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari ancora in forte calo Mps (-4,2%), dopo lo stop del negoziato di Unicredit (-1,6%) con Tesoro. Lo spread tra Btp e Bund scende a 108 punti base mentre il rendimento del decennale italiano sale all'1%. Andamento positivo anche per Banco Bpm (+3,3%), indicata dagli analisti come la possibile preda di Unicredit dopo lo stop con la banca senese. Tra le banche sono in positivo anche Bper (+1,5%), Popolare Sondrio (+1,4%) e Intesa (+0,6%). In flessione Carige (-1,5%). Vola Exor (+4%), con le indiscrezioni di stampa su trattative per la vendita di PartnerRe alla francese Covea. Tra le assicurazioni in calo Cattolica (-1,9%) ,mentre sale Generali (+0,2%). Contrastate le utility con A2a e Enel (-0,5%) mentre sono in positivo Snam e Italgas (+0,6%), Hera (+0,1%).

Avvio brillante, invece, a Piazza Affari per il Banco Bpm che diversi analisti vedono tornare potenzialmente preda di Unicredit dopo il fallimento delle nozze con Mps. Il titolo avanza del 3,5% a 3,05 euro. "Target italiani di M&Aalternativi per Unicredit potrebbero essere Banco Bpm e Mediobanca", scrive Kepler Cheuvreux, con anche Morgan Stanley che guarda all'istituto guidato da Giuseppe Castagna: "la prospettiva di una combinazione con Banco Bpm riemerge, offrendo simili, se non più grandi benefici".

Intanto, sprofondano i quattro bond subordinati emessi da Mps, per un controvalore complessivo di 1,75 miliardi di euro. I titoli cedono tra il 13% e il 19,4% sui timori di un burden sharing nel caso in cui il Monte, in mancanza di investitori disponibili a sottoscrivere l'aumento con lo Stato, dovesse essere messo in sicurezza con una ricapitalizzazione precauzionale e non a condizioni di mercato. Il bond da 750 milioni con scadenza 2028 perde il 16,8% e tratta poco sopra il 60% del suo valore nominale, quello da 300 milioni con scadenza nel 2029 arretra del 13% a 84,5, quello da 400 milioni con scadenza 2030 sprofonda del 19,4% a 63,4 e quello da 300 milioni con scadenza 2030 del 18,9% a 66.

"È un tema che va affrontato. Credo che si possa affrontare pensando a un terzo polo bancario". Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, commenta la rottura del negoziato tra Tesoro e Unicredit su Mps, a margine dell'assemblea dell'Unione Industriali di Torino. "Capisco le esigenze del Mef che deve risolvere la situazione Mps, in questo mi auguro che ci sia una grande discussione a livello nazionale per un terzo polo, anche perché nell'affrontare il Pnrr gli investimenti privati saranno la parte più importante. Avere tre poli bancari molto importanti, secondo me, potrebbe essere utile anche al sistema delle imprese" ha detto Bonomi. "Altri soldi per capitalizzazione? Potremmo parlare di Alitalia, Mps, Ilva… ne abbiamo. È ovvio che oggi Mps sia un problema e va affrontato. Non possiamo far finta di niente, però affrontiamolo una volta definitivamente e facciamolo in una ottica di sistema" ha poi aggiunto in merito a un nuovo intervento di ricapitalizzazione da parte del Mef.

Intanto, il senatore di FI Maurizio Gasparri chiede che il Governo venga a riferire in Aula sulla questione Mps: "L'Italia continua a pagare le conseguenze della catastrofica ingerenza della sinistra italiana nella gestione del sistema bancario e finanziario. Lo scandalo del Monte dei Paschi di Siena risale alle malefatte che la sinistra ha compiuto nei decenni. Ha lottizzato i vertici della banca senese, ha contribuito a gestioni finite spesso in tribunale, ha continuato a gestire con arroganza situazioni e territori, fino all'elezione di Padoan a Siena dirottato poi dal PD verso i vertici di un'altra banca. Ora anche Letta è fresco di elezione nel collegio senese e sembra quasi ignaro delle colpe della sua parte politica in questo autentico disastro. Chiediamo che il governo venga a riferire in aula, perché la vicenda è troppo grave per tenerla chiusa in una semplice commissione. È evidente che ci sono una serie di rischi di fronte a noi che riguardano gli equilibri del sistema bancario-finanziario, il futuro di migliaia di dipendenti, i rapporti con l'Europa che necessariamente dovrà concedere una proroga per la vicenda del Monte dei Paschi di Siena. Ma chi ha delle colpe le ammetta pubblicamente perché questa tragedia non è spuntata all'improvviso come un fungo"