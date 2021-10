Clima: Visco,rischi a economia da transizione non coordinata

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - I rischi dal cambiamento climatico possono trasmettersi "all'economia se la transizione alle emissioni zero" sarà malamente disegnata o difficile da coordinare a livello globale". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco alla cerimonia di premiazione del G20 TechSprint 2021 sulla finanza sostenibile, sottolineando come "sebbene ci sia un ampio consenso nella comunità scientifica su andamenti e cause del cambiamento climatico, la tempistica e la magnitudine" resta "incerta". Per questo, rileva, occorre capire meglio "i rischi climatici o ancora meglio le incertezze climatiche" per gestire tali rischi. Visco ha sottolineato infatti che "possiamo misurare i costi immediati dei disastri naturali che avvengono con maggiore intensità e frequenza ma molti di costi possibili sono al di là dell'orizzonte tipico delle analisi economiche e finanziarie".

