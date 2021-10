Borsa: Milano volatile, Mps in altalena

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Seduta volatile a Piazza Affari dove il Ftse Mib sale dello 0,6% aspettando Wall Street. Si muovono in altalena i titoli di Mps (-1,8%) e Unicredit che torna in calo (-0,09%). A sostenere il listino sono Exor (+5,3%) e Stellantis (+2,3%) con Tim (+2,09%). Deboli le utility con A2A in ribasso dell'1,4%, Hera dello 0,94 per cento. (ANSA).