Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +0,9%

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - La Borsa di Milano chiude la seduta in rialzo. L'indice Ftse Mib si ferma a 26.819 punti (+0,98%) e l'All Share a 29.456 punti (+0,82%). Sul listino principale si distinguono i titoli della Galassia Agnelli con Exor in rialzo del 5,8%, Ferrari del 4,10% e Stellantis del 3,94 per cento., Deboli le utility A2a (-1,09%) ed Hera (-1,03%) ma a pesare maggiormente è Enel (-0,9%). (ANSA).