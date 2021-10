Borsa: Europa in rialzo, Parigi in controtendenza

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Dopo una seduta volatile i listini europei chiudono in rialzo con l'eccezione di Parigi che lascia lo 0,31 per cento. Londra ha guadagnato lo 0,25%, Francoforte lo 0,36% e Madrid lo 0,16%, la migliore è Milano con un progresso dello 0,92 per cento. (ANSA).