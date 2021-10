Borsa: Europa contrastata, timori per ripresa contagi virus

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Le Borse europee proseguono la seduta in ordine sparso con i timori per la ripresa dei contagi da coronavirus ed il loro impatto sulla ripresa economica. Gli investitori restano in attesa del Pil degli Stati Uniti e l'inflazione dell'Eurozona. I prezzi delle materie prime restano sorvegliati speciali con il petrolio Wti a 84,75 dollari al barile e il Brent a 86,24 dollari. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro prosegue a 1,1646 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 è poco mosso (-0,02%). In rialzo Londra (+0,5%) e Francoforte (+0,17%), piatte Parigi (-0,07%) e Madrid (+0,05%). I listini sono sostenuto dal comparto l'energia (+1,1%), banche (+0,8%) e le auto (+1,1%) mentre sono in calo le Tlc (-0,5%), le utility (-0,2%).

Sul fronte delle materie prime è in rialzo il gas europeo. Ad Amsterdam il prezzo sale dell'4% a 90,80 euro al Mwh. A Londra il prezzo cresce del 4,5% a 229 penny per Mmbtu, l'unità termica britannica equivalente a 28,26 metri cubi. Sale anche l'oro, in rialzo dello 0,6%, rispetto all'avvio di seduta. In aumento anche l'argento (+0,6%) e il minerale di ferro (+2%). (ANSA).