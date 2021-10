Borsa: Europa apre in rialzo, faro puntato su materie prime

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Le Borse europee avviano la seduta in rialzo e guardano con ottimismo alla stagione delle trimestrali. L'attenzione degli investitori si concentra sul Pil americano del terzo trimestre e sull'inflazione dell'Eurozona in arrivo venerdì. Resta alta l'attenzione sulle materie prime e la loro incidenza sulla ripresa economica. Fari puntati anche sull'andamento dei contagi da coronavirus.

Avvio di seduta in rialzo per Francoforte (+0,24%), Parigi (+0,29%), Londra (+0,42%) e Madrid (+0,3%). (ANSA).