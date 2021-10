Lavoro: Orlando, entro ottobre tavolo su smart working

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - "Sullo smart working dò una buona notizia: abbiamo avviato il confronto con le parti sociali, entro fine mese convocherò un tavolo largo per ragionare su un accordo quadro": lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando, alla Settimana sociale dei cattolici italiani. Per Orlando bisogna concentrarsi su tre cose "Qual è livello sicurezza di quello che diventa il luogo di lavoro, come si garantisce il diritto alla disconnessione, e come si garantiscono beni come i dati". "Dobbiamo fare in modo che il dialogo sociale cominci a definire paletti, e dove è necessario intervenga la legislazione". (ANSA).