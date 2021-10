Carenza materie prime spinge prezzi big largo consumo

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - La carenza delle materie prime e il nodo container nel sud est asiatico cominciano riversarsi sui prodotti di largo consumo con le big del settore che ritoccano i prezzi di molti prodotti: Unilever, come riporta l'agenzia Bloomberg, ha effettuato un rialzo medio del 4,1% nell'ultimo, trimestre, il più rapido degli ultimi 5 anni. Procter & Gamble, che già nel corso dell'anno aveva annunciato aumento dei prezzi di listino per i pannolini Pampers, ha ora annunciato che alzerà il prezzo dei prodotti per la cura orale e della pelle come i rasoi. Unilver ha sottolineato di aver subito i rincari di materie prime come olio di palma, di soia e di altri derivati come le resine, insieme ad un aumento dei costi di shipping. (ANSA).