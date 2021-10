Bonomi: 'Serve una manovra con l'ossessione per la crescita'

"Abbiamo la necessità di una manovra che si concentri tutta su come far crescere il Paese, su come essere un moltiplicatore di Pil", avverte il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Dal convegno dei Giovani Imprenditori ribadisce la preoccupazione per "un assalto alla diligenza" dei partiti "senza una visione di insieme". "Reddito di cittadinanza, prepensionamenti, un taglio delle tasse che non abbiamo ancora capito: mi dite queste tre cose come creano crescita, Pil, di cui abbiamo necessità assoluta?"; "Non è la strada". Serve "ossessione per la crescita: mettere le risorse là dove ci fanno crescere", come sul taglio del cuneo.

"Il vice presidente Stirpe ha ribadito il pensiero di Confindustria che è quello di un grande 'Patto per l'Italia', praticamente sono 14 mesi che lo stiamo dicendo", dice il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, tornando sulle parole di ieri del vicepresidente Stirpe: "Poi - precisa - ovviamente i patti si firmano tra più persone. Stiamo rilevando che c'è una parte del Paese che ha voglia ed ha capito cosa vuole il Paese, e quindi questo patto lo vuole fare. Registriamo che ci sono altre componenti che forse sono un po' più restie".