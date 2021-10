Stellantis: con Samsung Sdi per batterie in Nord America

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Stellantis e Samsung Sdi hanno stipulato un protocollo d'intesa per la creazione di una joint venture mirata alla produzione di celle e moduli batteria per il Nord America.

Il nuovo impianto di batterie, il cui avvio è previsto per il 2025, mira ad avere inizialmente una capacità di produzione annuale di 23 gigawattora, con la possibilità di portarla fino a 40 gigawattora in futuro. (ANSA).