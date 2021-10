Petrolio: Wti in calo, scende sotto 82 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Prezzi ancora in calo per il petrolio. La quotazione del Wti americano, che già ieri ha perso terreno, segna questa mattina 81,87 dollari al barile, in flessione dello 0,76%, mentre il Brent arretra sotto quota 84 dollari, con un calo dello 0,83% a 83,91 dollari. (ANSA).