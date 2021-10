Covid: Brunetta, grazie a Inps per quanto fatto per Paese

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "Grazie all'Inps per aver fatto il meglio a condizioni date per questo Paese": lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta al Convegno "Il ruolo delle persone nel cambiamento dell'Inps" nel quale ha ricordato l'impegno dell'Istituto di previdenza durante la pandemia per assicurare indennità e sussidi a milioni di persone e di imprese. "Ora - ha aggiunto parlando della necessità di investire sul capitale umano nella pubblica amministrazione - bisogna guardare al futuro". (ANSA).