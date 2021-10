Borsa: Milano tiene (+0,4%) con Europa, bene Banco Bpm

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - I mercati azionari del Vecchio continente si avvicinano alla boa di metà giornata sempre sopra la parità: le due Borse migliori sono quelle di Parigi e Amsterdam, che salgono di un punto percentuale, mentre Francoforte cresce dello 0,6%, Londra dello 0,5% e Milano dello 0,4% con l'indice Ftse Mib. Unico listino in leggerissima controtendenza è quello di Madrid, limato dello 0,2%.

In Piazza Affari guarda anche allo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni, che viaggia tra qualche nervosismo su quota 110 punti con il rendimento del prodotto italiano che ondeggia attorno all'1%. Tra i titoli a elevata capitalizzazione il più tonico è Banco Bpm, in rialzo di due punti percentuali a 2,97 euro. Bene anche Cnh (+1,5%) e Interpump (+1,4%). Piatta Unicredit (con Mps che cede circa mezzo punto percentuale), fiacche Enel, Ferrari e Inwit limate dello 0,3%. (ANSA).