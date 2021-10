Borsa: Europa avanza ancora con trimestrali e Evergrande

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Le Borse europee avanzano ancora, con i risultati positivi delle trimestrali e nonostante i dati macroeconomici su manifattura e servizi in Germania e Francia. I mercati tirano un sospiro di sollievo dopo che il colosso immobiliare cinese Evergrande ha rimborsato gli interessi di uno dei suoi bond. Intanto si guarda all'andamento dei contagi da coronavirus con i timori di una quarta ondata. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro sale a 1,1642 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,5%. Bene Parigi (+1%), Francoforte (+0,7%), Londra (+0,4%), debole Madrid (-0,1%). I listini sono sostenuti dal comparto dell'informatica (+1%). Andamento positivo anche per le auto (+1%) dove sono in luce Volkswagen (+2,1%) e Porsche (+2,5%) mentre è in calo Renault (-0,6%), dopo i risultati del terzo trimestre e le stime sul calo della produzione di veicoli nel 2021.

Poco mosso il comparto dell'energia (+0,07%), con il prezzo del petrolio che scende a 82,82 dollari al barile e il Brent a 84,39 dollari. In rialzo, invece, le quotazioni del gas. Ad Amsterdam il prezzo sale dell'1,8% a 90,28 euro al Mwh. A Londra il prezzo sale del 5,6% a 227 penny per Mmbtu, l'unità termica britannica equivalente a 28,26 metri cubi.

Nel Vecchio continente piatte anche le utility (-0,01%) mentre le Tlc cedono lo 0,1%. (ANSA).