Borsa: Europa apre in rialzo con Evergrande, fari su virus

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Le Borse europee avviano la seduta in rialzo con gli investitori che tirano un sospiro di sollievo dopo che il gruppo immobiliare cinese Evergrande ha rimborsato gli interessi su uno dei suoi bond. Resta alta l'attenzione sull'andamento dei contagi da coronavirus mentre si guarda all'andamento dei prezzi delle materie e la loro incidenza sulla ripresa economica globale.

Sui mercati c'è attesa per i dati macroeconomici sulla manifattura e sui servizi. Avvio di seduta in rialzo per Parigi (+0,52%), Francoforte (+0,23%), piatte Londra (+0,04%) e Madrid (+0,01%). (ANSA).