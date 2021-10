Antitrust: mascherine U-Mask ingannevoli, multa 450.000 euro

L'Antitrust ha concluso l'istruttoria nei confronti delle società U-Earth Biotech e Pure Air Zone Italy, irrogando sanzioni complessive per 450.000 euro. Per oltre un anno, spiega l'Agcm, le due società hanno promosso online le mascherine chirurgiche biotech "U-Mask", registrate come dispositivi medici, equiparandole "indebitamente" a facciali filtranti di efficacia superiore, quali i dispositivi di protezione individuale FFP3, ed attribuendo loro qualità ulteriori, ad esempio proprietà virucide, certificate in autonomia. Secondo l'Autorità si tratta di una pratica posta in essere "con modalità ingannevoli e aggressive".