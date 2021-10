Lavoro: Orlando, ok a Gol, nuova stagione di politiche attive

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Con il via libera della Conferenza Stato-Regioni al primo riparto, pari a 880 milioni di euro, delle risorse stanziate per il programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) "realizziamo un tassello importante del Pnrr anticipando i tempi previsti dal piano presentato a Bruxelles e approvato dal Parlamento. Si avvia in questo modo una nuova stagione per le politiche attive nel nostro Paese".

Così in una nota il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando. L'obiettivo, sottolinea, "è quello di un sistema che aiuti i lavoratori a cercare e a difendere il lavoro e le imprese a riqualificare la manodopera".

Al programma Gol sono nel complesso destinati 4,9 miliardi di euro (4,4 miliardi nel Pnrr e 500 milioni nel React-Ue). I target del Piano nazionale di ripresa e resilienza ne individuano in almeno 3 milioni i beneficiari entro il 2025.

(ANSA).