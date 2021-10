Inps: a settembre 121,8 mln ore cig, -41,6% mese

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - A settembre sono state autorizzate 121,8 milioni di ore di cassa integrazione e fondi di solidarietà . Il 95% delle ore di cig ordinaria, deroga e fondi di solidarietà sono state autorizzate con causale "emergenza sanitaria COVID-19". Lo rileva l'Inps. Rispetto ad agosto si è registrato un calo del 41,6% delle richieste mentre rispetto a settembre 2020 il calo è stato del 51,2%.

Il numero di ore di cassa integrazione guadagni autorizzate nel periodo dal 1 aprile 2020 al 30 settembre 2021 per emergenza sanitaria è pari a 6.380,7 milioni di cui: 2.687,6 milioni di cig ordinaria, 2.276,8 milioni per l'assegno ordinario dei fondi di solidarietà e 1.416,2 milioni di cig in deroga. (ANSA).