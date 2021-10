Giovannini, infrastrutture o sono sostenibili o non sono

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "Chi mi conosce sa quanto mi sia battuto sulle parole: oggi non parliamo più di infrastrutture, ma parliamo di infrastrutture sostenibili. Non possiamo più parlare solo di infrastrutture: o sono sostenibili o non sono.

Questa è una scelta culturale molto forte, perfettamente coerente con il cambio di nome che ho voluto dare al ministero".

Così il ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico Giovannini alla conferenza 'Infrastrutture sostenibili: un bene comune' organizzata da Intesa Sanpaolo. "Non possiamo più permetterci uno sviluppo insostenibile come non possiamo più permetterci infrastrutture insostenibili". (ANSA).