Garavaglia all'Enit per insediamento nuova ad Garibaldi

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia è in visita all'Enit, in occasione dell'insediamento della nuova amministratrice delegata Roberta Garibaldi. Si tratta della prima volta che un ministro del Turismo va in visita all'Agenzia Nazionale del turismo, "un segnale chiaro della vicinanza del Governo all'ente" spiega l'Enit in una nota.

"Lavoriamo insieme - commenta Garavaglia - e l''esempio da seguire è quello della collaborazione avviata con le Regioni.

Uno schema destinato a valorizzare l'intero Sistema Italia ed i territori". (ANSA).