Borsa: Milano gira in rialzo, su scudi Mondadori

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - La Borsa di Milano gira in rialzo, anche se le altre Piazze europee proseguono in calo e il superindice economico americano è risultato sotto le attese. Il Ftse Mib sale dello 0,12% guidato da Stm (+1,45%). Bene anche Italgas (+1,15%) e Diasorin (+1,37%). Si alleggerisce la posizione di Eni (-0,8%), Banco Bpm (-0,7%). Fuori dal listino principale si mette in evidenza Mondadori con un rialzo del 9 per cento. (ANSA).