Borsa: Milano fiacca (-0,3%), giù Pirelli Unicredit e Bper

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Piazza Affari appare fiacca (Ftse Mib -0,3%), poco sopra i livelli dell'apertura, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi stabile a 104,8 punti base ed il rendimento dei titoli decennali in rialzo di 0,8 punti allo 0,92%. Pesano Bper (-1,2%), Banco Bpm (-1,05%) e Unicredit (-1,08%). Più cauta Intesa (-0,63%) insieme a Carige (-0,52%) ed Mps (-0,19%). Deboli Cnh (-0,95%), Pirelli (-0,99%) e Stellantis (-0,66%), insieme al resto del comparto auto in Europa. Si muovono in controtendenza Diasorin (+1,32%), Banca Generali (+1,2%), Italgas (+1%), Moncler (+0,87%) ed Stm (+0,79%).

Fiacche Eni (-0,15%) e Saipem (-0,31%), con il greggio in calo (Wti -0,35% a 83,12 dollari al barile), poco mossa Tenaris (+0,05%). Tra i titoli a minor capitalizzazione prese di beneficio su Seco (-1,62%), in evidenza invece Tas (+4,37% a 2,15 euro), che si avvicina ai 2,2 euro dell'Opa annunciata da Gilde tramite Bidco per il ritiro del titolo dal listino di Piazza Affari. (ANSA).