Bonomi, ripresa Paese passa per il Sud, è fondamentale

(ANSA) - NAPOLI, 21 OTT - Un rilancio del Sud "deve essere" il traino per l'economia dell'intero Paese: "E' una parte importante, è fondamentale. Se vogliamo avere dei tassi di crescita per rispondere al debito emergenziale dobbiamo pensare ad una crescita di tutto il Paese, soprattutto delle parti dove c'è più sofferenza", dice il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, dal convegno che l'associazione degli industriali ha organizzato a Napoli come occasione per un ampio confronto sui temi della coesione territoriale .

Nessun 'conflitto' Nord-Sud. "Io non penso che ci sia una guerra tra Nord e Sud, Confindustria per prima ha posto il tema di veder identificate quali erano le risorse per il Mezzogiorno perchè per noi è fondamentale", dice il leader degli industriali: "Credo che non sia una questione Nord-Sud ma una questione industriale che è una questione di tutto il Paese.

Ovviamente abbiamo una parte del Paese che è più in sofferenza e su quella ci dobbiamo dedicare e concentrarci. Essere qui a Napoli, sia oggi con il convegno sulla coesione, sia domani che dopodomani con il convegno dei Giovani imprenditori, vuole dare la dimensione che come sistema industriale vogliamo riservare al Mezzogiorno perchè per noi è fondamentale".

Gli enti locali del Sud sono in grado di reggere la sfida? "Purtroppo abbiamo visto alcuni casi recenti della Regione Siciliana che ha visto bocciare la maggior parte dei suoi progetti. E' ovvio che il Pnrr avrà efficacia se le stazioni appaltanti di territorio saranno in grado di mettere a terra questi progetti. Questa e' una grande sfida, la sfida di riformare tutto il Paese. Ho sempre detto che sono importanti le risorse ma ancor di più le riforme, riforme che devono permetterci di avere un Paese moderno, inclusivo efficiente, questa e' la grande sfida che abbiamo di fronte", sottolinea Bonomi. (ANSA).