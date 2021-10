Netflix: utile trimestre sopra attese, salgono abbonati

(ANSA) - NEW YORK, 19 OTT - Netflix chiude il terzo trimestre con un utile sopra le attese degli analisti a 1,44 miliardi di dollari, o 3,19 dollari per azione a fronte dei 2,56 dollari su cui scommetteva il mercato. I ricavi sono saliti a 7,48 miliardi, in linea con le aspettative. Gli abbonamenti sono saliti di 4,38 milioni, oltre le attese, per un totale di 213,56 milioni. Per il quarto trimestre Netflix prevede 7,71 miliardi di ricavi e un utile per azione di 80 centesimi.

"Siamo ancora abbastanza piccoli con molte opportunità per crescere. Nel nostro mercato più grande", gli Stati Uniti, "siamo a meno del 10% del tempo trascorso davanti alla televisione". Lo afferma Netflix, affermando che 'Squid Game' è il suo show più visto di sempre. (ANSA).