Inps: da oggi domanda pensione reversibilità precompilata

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Da oggi sarà possibile fare una domanda di reversibilità della pensione precompilata. Lo si legge in un messaggio dell'Inps con il quale si sottolinea il rilascio su tutto il territorio nazionale della precompilazione della domanda di pensione di reversibilità avviata in via sperimentale con il progetto d'innovazione digitale 2021.

Il modello di domanda - spiega l'Istituto - è stato modificato al fine di incrementare l'usabilità e facilitare l'acquisizione automatica dei dati. "A seguito della cessazione di una pensione per decesso, si legge, l'Istituto proporrà sull'area MyINPS del coniuge avente causa la domanda precompilata di reversibilità. Nei giorni successivi, nel caso in cui i contatti siano noti all'Istituto, l'utente sarà avvertito con sms della possibilità di usufruire della domanda precompilata presente nella sua area riservata. Una specifica notifica nell'area riservata condurrà direttamente alla compilazione della domanda". (ANSA).