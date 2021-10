Gentiloni, per transizione condividere, tutelare, accelerare

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Alle difficoltà della transizione ecologica "si reagisce non rallentando, ma condividendo le decisioni a livello globale, proteggendo le fasce più vulnerabilie e accelerando sulle rinnovabili". Lo ha detto stamani il commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, intervenendo con un videomessaggio alla presentazione a Roma del rapporto Greenitaly.

"Le misure vanno condivise a livello globale, non solo europeo - ha spiegato Gentiloni -, come ad esempio il prezzo della CO2. Nessuno deve essere lasciato indietro, deve essere protetto chi ha difficoltà a cambiare l'auto o il riscaldamento.

E poi bisogna accelerare ancora sull'installazione di fonti rinnovabili". (ANSA).