Falck Renewables: maggioranza ceduta a fondo Iif

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Falck Renewables ha raggiunto un accordo con Infrastructure Investments Fund (Iif), veicolo di investimento di cui J.P. Morgan Investment Management è advisor, per l'acquisto della partecipazione rappresentativa del 60 per cento del capitale di Falck Renewables di titolarità di Falck Spa, cui seguirà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria.

Lo rende noto la società italiana, aggiungendo che Iif collaborerà con Falck Renewables "per accelerare il suo percorso di crescita e rafforzare la sua posizione di leadership nel settore delle energie rinnovabili". (ANSA).