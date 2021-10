Covid: Ocse, bene la gestione crisi dal governo per ripresa

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "La gestione della crisi da parte del governo è stata molto importante per la ripresa, non soltanto per il sostegno dato alle famiglie e alle aziende ma anche per la campagna di vaccinazione". Lo hanno detto in audizione, in videoconferenza, alla commissione Bilancio del Senato i rappresentanti dell'Ocse circa il Rapporto economico 2021 sull'Italia. "In Italia è stata vaccinata oltre l'81,4% della popolazione ultra 12enne e questo gioca a favore dell'aumento della fiducia e dell'allentamento delle misure di contenimento", hanno sottolineato. (ANSA).