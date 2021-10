Borsa: Milano accelera (+0,9%), spread stabile, corre Azimut

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Accelera Piazza Affari a meno di un'ora dal fischio finale, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,9%, davanti a tutti gli altri indici europei ad eccezione di Lisbona (+1,4%). Stabile a 104,3 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo dei titoli decennali in calo di 2,7 punti base allo 0,919%. Gli acquisti si concentrano su Azimut (+4,05%) dopo l'accordo d'investimento con Xp per il potenziamento della controllata brasiliana Az Quest. Acquisti anche su Poste (+2,37%), Diasorin (+2,09%), Amplifon (+2%) e Italgas (+2,1%), che si è unita insieme ad altri distributori europei per accelerare sull'idrogeno, mentre Snam (+1,17%) ha siglato un accordo con Toyota per l'utilizzo dello stesso gas nel settore della mobilità, mentre segna un nuovo rialzo il metano (+5,05% a 94,3 euro al Mwh ad Amsterdam).

Acquisti su Tenaris (+2,19%), Saipem (+2%) ed Eni (+1,4%), con il greggio di nuovo in rialzo (+0,54% a 83,41 dollari al barile) dopo il dato delle scorte Usa, scese oltre le stime.

Bene Tim (+2,24%), Terna (+1,43%) e Mediobanca (+1,62%), seguita da Bper (+0,93%), Intesa (+0,88%) e Unicredit (+0,41%). Poco mossa Mps (+0,23%), debole Carige (-1,05%).

Segno meno per Nexi (-0,7%), e Ferrari (-0,67%), fiacche Stm (-0,16%) e Stellantis (-0,04%). Tra i titoli a minor capitalizzazione sprint di Falck Renewables (+14%), il cui pacchetto di maggioranza passerà al fondo infrastrutturale Iif.

Bene anche Seco (+9,27%) dopo la raccomandazione d'acquisto di Goldman Sachs, che ha alzato il prezzo obiettivo da 7 a 11 euro per azione. (ANSA).