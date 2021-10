Borsa: Europa incerta attende Usa, Amsterdam +0,3%

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Borse europee tutte attorno alla parità in attesa di novità nel breve e nel medio periodo dagli Stati Uniti: Londra e Parigi cedono lo 0,1%, Madrid è sulla parità, Francoforte sale dello 0,1% mentre Amsterdam e Milano crescono dello 0,3%.

Gli operatori sembrano attendere i dati macro Usa della giornata, a partire dalle richieste di ipoteche, e la pubblicazione del Beige book della Fed, che sarà rilasciato a listini del Vecchio continente chiusi. Anche se il focus resta sulla riunione dei primi giorni di novembre della Federal reserve, dalla quale dovrebbero venire segnali molto concreti sul possibile indurimento della politica monetaria.

Con il petrolio in leggero calo ma sempre sopra quota 81 dollari al barile, in Piazza Affari corre Azimut (+4,5% a 24,8 euro) dopo l'accordo con Xp sulla controllata in Brasile, con Enel in rialzo di un punto percentuale e mezzo. Fiacche Unicredit e Tim, limate di circa mezzo punto, debole Saipem in calo dell'1,1%.

Tra i titoli a minore capitalizzazione, sempre verso il prezzo di acquisizione Falck renewables che sale del 13% a 8,7 euro.

Senza grandi variazioni rispetto all'avvio lo spread tra Btp e Bund a 10 anni che si muove tra i 104 e i 105 punti base, con un rendimento del prodotto del Tesoro allo 0,92%. (ANSA).