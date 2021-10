Bitcoin vola a nuovo record, schizza a 66.000 dollari

(ANSA) - NEW YORK, 20 OTT - Il Bitcoin sale al suo nuovo record. La criptovaluta vola e tocca 66,000 dollari. dall'inizio dell'anno ha guadagnato il 124%. A spingere la criptovaluta è l'esordio dell'ETF sul Bitcoin a Wall Street: il fondo ha debuttato nella seduta di martedì, in quella che è considerato un passo storico per i cripto asset. (ANSA).