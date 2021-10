Cambi: euro in lieve rialzo sul dollaro a 1,1654

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Avvio di giornata in lieve rialzo per l'euro sul dollaro. La moneta unica passa di mano a 1,1654 dollari a fronte del valore di 1,1610 di ieri sera dopo la chiusura di Wall street. Sullo yen l'euro è in calo a 132,38 (ANSA).