Borsa: Milano in rialzo guida Europa, bene Enel

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - La Borsa di Milano prosegue la seduta in terreno positivo e guida i listini del Vecchio continente. A Piazza Affari si mette in mostra Enel (+1,7%) mentre il comparto delle utility è debole. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 103 punti, con il rendimento del decennale italiano allo 0,89%.

In ordine sparso le banche con Mediolanum (-2,2%), Intesa (-0,8%) e Bper (-0,1%) mentre sono in rialzo Unicredit (+0,4%) mentre prosegue a oltranza la trattativa con Mps (+0,2%). Soffrono le utility con Italgas (-1,1%), A2a (-0,6%), Snam (-0,5%) e Hera (-0,3%).

In positivo i titoli legati al petrolio con il prezzo del greggio in rialzo. Avanza Eni (+0,4%), Saipem (+1,2%) e Tenaris (+0,7%). In calo la farmaceutica con Diasorin (-1,1%) mentre è piatta Recordati (+0,07%). Vendite anche su Tim (-0,6%), Leonardo (-0,2%) e Amplifon (-0,7%). (ANSA).