Borsa: Europa conclude cauta, Londra +0,19%

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Mercati azionari del Vecchio continente attorno alla parità per tutta la giornata e su questa linea hanno chiuso la seduta: Londra ha guadagnato lo 0,19% finale, con Francoforte in aumento dello 0,27%. Di qualche frazione sotto la parità la Borsa di Parigi, che ha chiuso in calo dello 0,05%. (ANSA).