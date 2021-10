Borsa: Europa apre in rialzo, si guarda a prezzo petrolio

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Le Borse europee aprono in rialzo, in scia con la chiusura dei listini asiatici. I mercati ritrovano un clima di fiducia in vista di una positiva stagione delle trimestrali. Tra gli investitori resta alta l'attenzione sui prezzi delle materie prime, con la corsa del petrolio Wti che sfiora gli 83 dollari al barile (82,92) ai massimi dall'autunno del 2014. In rialzo anche il Brent a 84,72 dollari al barile.

Avvio di seduta in rialzo per Parigi (+0,27%), Francoforte (+0,24%), Londra (+0,12%) e Madrid (+0,4%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro sale a 1,1648. (ANSA).