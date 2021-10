Borsa: Europa parte in calo, Parigi -0,5%

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Apertura in calo per le principali Borse europee, che risentono dei timori per l'inflazione e dei dati macroeconomici dalla Cina, incluso quello sul pil, inferiori alle attese. Dopo i primi scambi l'indice Dax di Francoforte arretra dello 0,43% a 15.520 punti, a Parigi il Cac 40 cede lo 0,5% a 6.693 punti mentre a Londra il Ftse 100 lascia sul terreno lo 0,2 % a 7.219 punti (ANSA).