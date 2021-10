Assicurazioni:Farina, ruolo primario in crescita sostenibile

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Il settore assicurativo ha la consapevolezza di svolgere un ruolo di primo piano per la crescita economica e per una transizione sostenibile, nella sua accezione più ampia, non solo ambientale ma anche sociale e finanziaria". Così la presidente dell'Ania (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) Maria Bianca Farina, aprendo la due giorni dell'Insurance Summit organizzato dall'Ania. "Abbiamo ritenuto di strutturare l'Insurance Summit - ha spiegato - in tre panel di discussione: Investimenti sostenibili; Cambiamento climatico ed eventi catastrofali; Un nuovo sistema di welfare". "L'industria assicurativa a livello mondiale, con oltre 30.000 miliardi di dollari di asset gestiti, ha la capacità e l'interesse a investire in attivi sostenibili e di lungo termine. Può contribuire, quindi, a finanziare la transizione verso economie a emissioni zero, efficienti sotto il profilo delle risorse e più sostenibili", ha spiegato Farina.

Sul fronte dei cambiamenti climatici, ha ricordato, "è sempre più urgente rafforzare la resilienza delle imprese e delle famiglie attraverso una maggiore diffusione di strumenti di mitigazione, prevenzione e trasferimento del rischio". Sui rischi per salute e vecchiaia, la presidente Farina ha sottolineato come "il tema del finanziamento di un sistema di protezione più ampio ed inclusivo, possa essere efficientemente affrontato nell'ambito di una più stretta integrazione tra sicurezza sociale e assicurazioni private". (ANSA).