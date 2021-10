Whirlpool: assemblea lavoratori, oggi striscione allo stadio

(ANSA) - NAPOLI, 17 OTT - "I lavoratori sono determinati a continuare la lotta: sarà una settimana 'calda' che comincia oggi con l'esposizione allo stadio Maradona, nel corso della partita Napoli-Torino, dello striscione della Whirlpool.

Facciamo appello a tutto il mondo della cultura e dello spettacolo affinché continuino a far sentire la loro voce al fianco di questa vertenza". Così Rosario Rappa, segretario generale Fiom-Cgil Napoli, al termine dell'assemblea con i lavoratori di via Argine promossa da Fim, Fiom e Uilm Napoli per illustrare le 48 ore di trattativa conclusesi ieri al Mise con la conferma da parte dell'azienda dei licenziamenti.

Rappa spiega le prossime iniziative: "Martedì prossimo, se viene confermato l'incontro con i ministri Orlando e Giorgetti organizzeremo i bus per Roma, mentre per venerdì è attesa la pronuncia del Tribunale di Napoli sul ricorso presentato da Fim, Fiom e Uilm contro i licenziamenti dei 320 lavoratori di via Argine. Ma tutta la settimana sarà scandita da iniziative di lotta. Domani pomeriggio è previsto il coordinamento nazionale Whirlpool in cui proporremo altre iniziative di lotta in tutto il gruppo: andremo avanti fin quando la vertenza non troverà soluzione". (ANSA).