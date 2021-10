Lavoro: Orlando,banca dati sicurezza per qualificare imprese

"Abbiamo approntato un meccanismo che costringe tutti i soggetti che fanno verifiche e controlli a riversare i dati dentro una banca. Questo lavoro sarà importante per arrivare ad avere una qualificazione delle imprese, cioè vedere le imprese che nel tempo si sono comportate bene e quelle che hanno violato la legge e far conseguire a questo anche una serie di determinate conseguenze". Lo sottolinea il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, spiegando su Facebook le novità in materia di sicurezza sul lavoro introdotte nel decreto fiscale approvato dal consiglio dei ministri di venerdì.

Si tratta, afferma, di un primo passo "importante", ma dovranno seguirne "molti altri". "Nelle prossime settimane - aggiunge - convocherò le parti sociali per verificare quali ulteriori passaggi fare e come accompagnare con il dialogo sociale ulteriori scelte".