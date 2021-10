Ita: Lazzerini, il nuovo nome è Ita Airways, livrea azzurra

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Oggi "nasce la compagnia di bandiera" ed è Ita Airways il nuovo nome di Ita. Lo ha annunciato l'a.d.

di Ita Fabio Lazzerini durante la conferenza stampa per il decollo della nuova compagnia. "Dovevamo dirlo con un nome preservando la nostra freschezza. Abbiamo un nuovo nome che oggi siamo pronti a far vedere", ha detto, mostrando il nuovo nome Ita Airways. "Da oggi il nome dell'azienda è questo. E' un nome che guarda avanti, guarda al futuro", ha aggiunto, precisando che però rimane un po' di passato. "Abbiamo voluto mantenere i colori, verde e rosso sono gli stessi di Alitalia, e l'acquisto del marchio di ieri rispecchia questa logica: non disperdere un valore". Un aereo tutto azzurro, con il logo Ita Airways in oro bianco, ali bianche, tricolore sulla coda sarà la nuova livrea di Ita Airways, ha aggiunto l'a.d, spiegando poi che il Piano industriale "prevede tre obiettivi principali: profittabilità, sostenibilità e connettività". Mentre il presidente esecutivo Alfredo Altavilla ha sottolineato che "in questo momento il nostro piano strategico prevede il raggiungimento del break even operativo nel corso del 2023". Circa l'acquisto del brand Alitalia, Altavilla ha poi spiegato: "In realtà nella mia testa Ita Airways c'è sempre stata, ma anche il desiderio e la necessità acquistare marchio Alitalia. Il marchio Alitalia non poteva appartenere a nessun altro che alla nuova compagnia di bandiera del paese". (ANSA).