Il Mef lancia nuovo Btp Futura, taglia la durata a 12 anni

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Il Tesoro lancia una nuova emissione del Btp Futura dedicato al risparmio privato: sottoscrizioni da lunedì 8 novembre a venerdì 12 novembre 2021 (salvo chiusura anticipata) e durata del titolo ridotta a 12 anni rispetto ai 16 dell'ultima emissione. Lo si legge in una nota.

Confermato il doppio premio fedeltà, collegato alla crescita dell'economia nazionale durante il periodo di vita del titolo, che sarà corrisposto al termine dei primi otto anni e a scadenza. Confermate anche le cedole nominali semestrali calcolate sulla base di tassi fissi predeterminati e crescenti nel tempo secondo il meccanismo step-up, che verranno comunicati al pubblico venerdì 5 novembre 2021, e potranno essere rivisti al rialzo in base alle condizioni di mercato.

Sarà possibile sottoscrivere Btp Futura in banca, alla posta o tramite il proprio home banking se abilitato alle funzioni di trading, da lunedì 8 novembre a venerdì 12 novembre 2021 (fino alle ore 13.00), salvo chiusura anticipata. L'importo minimo acquistabile è pari a 1.000 euro. (ANSA).