Borsa: l'Europa in rialzo, bene banche e energia

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Proseguono in rialzo verso fine seduta le principali Borse europee, con andamento analogo di Wall Street, sostenuta dalle prime trimestrali del periodo. La migliore in Europa è Madrid (+0,8%), seguita da Francoforte e Parigi (+0,7% entrambe) e Londra (+0,3%). In calo l'oro (-1%) a 1.781 dollari l'oncia, i rialzo il greggio (wti +1,2%) a 82,3 dollari al barile e il brent a 84,8 dollari, sui massimi da ottobre, con l'Eia che ha aumentato le stime sulla domanda di petrolio nel suo rapporto mensile. Si accentua il calo del gas naturale in Europa, con le quotazioni ad Amsterdam che fanno segnare un -8,3% a 93,7 euro al MWh, dopo i rialzi dei giorni precedenti. In rialzo la sterlina sul dollaro, a 1,375, e sull'euro, a 1.186. Stabile l'euro sul dollaro, a 1,16.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna lo 0,7%, sostenuto da energia, auto e finanza, mentre stentano le utility. (ANSA).