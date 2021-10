Borsa: Europa tiene in attesa dati Usa, Milano +0,6%

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Mercati azionari del Vecchio continente tutti sempre di qualche frazione sopra la parità, in attesa della raffica di dati dagli Stati Uniti della giornata, a partire dalle vendite al dettaglio e finire a metà pomeriggio con il 'sentiment' rilevato dall'Università del Michigan. In questo quadro le Borse di Milano e Madrid salgono dello 0,6%, con Amsterdam in rialzo di mezzo punto percentuale, Parigi in crescita dello 0,4%, mentre Francoforte e Londra appaiono lievemente più caute in aumento dello 0,2%.

Con lo spread tra 103 e 104 punti base il rendimento del Btp a 10 anni allo 0,86%, in Piazza Affari spiccano come in avvio Cnh (+3%), Tenaris (+2,9%) e Banco Bpm, che sale del 2,3%. Leonardo cresce sempre attorno al punto percentuale dopo lo scivolone della vigilia, mentre cedono l'1% sia A2A sia Tim. (ANSA).