Borsa: Asia forte su trimestrali banche Usa, corre Taiwan

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Ultima seduta di settimana chiaramente positiva per i mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico, con Taiwan sugli scudi in rialzo del 2,4%. Ai listini della zona hanno fatto ancora bene le trimestrali delle banche statunitensi generalmente sopra le attese degli analisti e anche la tenuta del prezzo del petrolio attorno agli 82 dollari al barile.

Tokyo segna un aumento dell'1,8% e Hong Kong dell'1,3%, mentre le Borse cinesi si muovono poco sopra la parità nonostante la forte immissione di liquidità decisa da Pechino per sostenere i mercati. Bene anche Seul (+1%) e Sidney, dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare l'andamento dei loro settori in Europa, che sale dello 0,6%.

Dopo la giornata di ieri ampiamente positiva, leggermente in rialzo i future sull'avvio dei mercati azionari del Vecchio continente. (ANSA).