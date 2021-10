Borsa: Europa positiva in attesa Wall Street, Milano +0,95%

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Le Borse europee si confermano a metà seduta in rialzo così come i future su Wall Street. I mercati tirano il fiato nonostante, da una parte, le materie prime ed in particolare il gas, restino in tensione e, dall'altra, rimanga sotto traccia l'allarme sull'inflazione. L'indice d'area, lo stoxx 600, sale di quasi un punto percentuale con l'evidenza di tlc ed energia mentre il petrolio sale ancora con il wti a 81,4 dollari al barile e il brent a 84,2 dollari al barile. Stabile lo spread tra Btp e Bund a 104 punti con il rendimento del decennale allo 0,87%. Sul fronte valutario l'euro si apprezza sul dollaro. La moneta unica scambia a 1,1610 sul biglietto verde.

Tra le singole Piazze Londra guadagna lo 0,7%, Parigi lo 0,92%, Francoforte lo 0,85%. Milano sale dello 0,95% con il Ftse Mib ampiamente sopra i 26mila punti. Strappa Banco Bpm (+4%) che Jefferies promuove a 'buy sull'opportunità di internalizzare il business assicurativo. Salgono anche Bper (+2%) anche Fineco (+2,88%) che ha emesso un bond senior da 500 milioni con ordini che, a book aperti, superano i 2,75 miliardi. Ben comprate poi Atlantia (+2,35%) e Nexi (+2,16%) . Sul versante opposto resta Cnh (-1,1%) che come fatto da tante altre grandi gruppi, chiuderà temporaneamente diversi siti produttivi per le interruzioni alla catena di fornitura e alla carenza di componenti come i semiconduttori. ' (ANSA).