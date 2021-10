Borsa: Europa lima i guadagni, corrono i titoli minerari

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - I principali listini europei hanno ridotto i guadagni segnati in apertura in linea coi futures Usa.

Londra sale dello 0,49%, Parigi lo 0,40% e Francoforte lo 0,46%.

I mercati temono, più che i dati sui prezzi al consumo (ieri negli Usa) e alla produzione (oggi in Cina) il possibile rallentamento delle economie dovuto alle carenze sul fronte dell'offerta, dai chip alle materie prime passando per l'energia. Il petrolio in aumento (Wti a 81 dollari, Brent a 83,9) dà una mano ai titoli petroliferi mentre il gas ad Amsterdam è tornato sopra i 100 euro per megawattora malgrado le rassicurazioni di Putin.

L'aumento dei metalli come rame, nickel e zinco vedono i gruppi minerari guadagnare terreno in Borsa come a Varsavia (+2,8%) KGHM e a Londra Antofagasta (+2%), Anglo American (+2,8%), Glencore (+2,7%) e Rio Tinto (+1,99%).

Ad Amsterdam (+1,81%) il gigante dell'acciaio ArcelorMittal beneficia intanto del giudizio outperform di Credit Suisse.

A Piazza Affari (+0,60%) invece è debole Cnh (-0,82%) che, come fatto da tante altre grandi gruppi, chiuderà temporaneamente diversi siti produttivi per le interruzioni alla catena di fornitura e alla carenza di componenti come i semiconduttori.

(ANSA).