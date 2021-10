Borsa: Asia positiva malgrado prezzi produzione in Cina

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Borse asiatiche nel complesso positive dopo che Wall Street ha interrotto una serie di tre sedute in perdita mentre i futures americani indicano il sereno anche per la giornata odierna. Resta alta l'attenzione sulle pressioni inflazionistiche alla luce dei prezzi alla produzione in Cina, che hanno segnato la crescita più alta degli ultimi 26 anni, mentre i prezzi al consumo negli Stati Uniti non hanno impensierito i mercati dal momento che non hanno registrato strappi inattesi all'insù.

In Cina gli indici azionari sono poco mossi: Shanghai (+0,07%) e Shenzhen (+0,31%). Hong Kong cede invece lo 0,43% a seduta ancora aperta. Bene Tokyo (+1,56%) e Seul (+1,51%), in leggero aumento gli indici di Singapore dopo l'inattesa stretta monetaria da parte della locale banca centrale che ha avuto l'effeto di raffrozare il dollaro di Singapore.

I treasuries Usa intanto sono scivolati, riducendo il recente rally ma il rendimento a 10 anni è rimasto sotto l'1,6%. Sul fronte delle materie prime il petrolio si è stabilizzato sopra gli 80 dollari al barile e l'oro è sceso dal livello più alto dell'ultimo mese. (ANSA).